В Кабмин внесли предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией

В Украине готовят отмену поездов в Россию / Свободная пресса

На рассмотрение Кабинета министров Украины Министерством инфраструктуры внесен проект постановления о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.

По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, предварительного решения относительно проекта в Кабинете министров пока нет.

"Мы внесли соответствующее предложение на рассмотрение Кабинета Министров, мы его обосновали с нашей точки зрения. Ждем ответ", - подчеркнул Омелян, сообщает УНН.

Напомним, в Укрзализныци озвучили позицию по отмене поездов из Украины в Россию.

Ранее Омелян рассказали, какую пользу украинцы извлекут от отмены поездов в Россию.