Убитые вагоны и дождь с потолка: Укрзализныця попала в новый скандал

В поезде № 162 Киев-Николаев пассажиры были вынуждены ехать в вагонах, в которых с потолка капала вода.

Как рассказала в Facebook Юлия Юлина, сами вагоны оказались старыми и "убитыми", причем из окон сифонило, а в щели грязных окон проводники затолкали тряпки.

Євген Кравцов Укрзалізниця, ви жартуєте? Поїзд 162 Київ - Миколаїв. Дощ не тільки надворі, а й у вагоні. Як узагалі такий рухомий склад можна було випустити в дорогу? Опубліковано Юлією Юліною Середа, 1 травня 2019 р.

"Поезд 162 Киев — Николаев. Дождь не только на улице, но и в вагоне. Как вообще такой подвижной состав можно было выпустить в дорогу?", — написала Юлина, опубликовав соответствующие фото и видео.

Напомним, в конце декабря 2018 года в результате падения верхней полки в пассажирском поезде "Киев — Рахов" пострадала 58-летняя жительница Миргорода Полтавской области Надежда Полякова. Женщина проснулась от резкой боли, ее "припечатала" верхняя полка.