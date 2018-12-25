В поезде "Киев-Рахов" женщине раздробило таз из-за обвала полки с пассажиром

Дочь пострадавшей уверяет, что ее маме экстренно сделали операцию.
Во время движения поезда "Киев-Рахов" в одном из вагонов упала полка со спящим на ней пассажиром, вследствие чего серьезные травмы получила находящаяся внизу женщина.
Как сообщает в Facebook Светлана Полякова, пострадавшая – это ее мама Надежда Полякова, которая с поезда с раздробленным тазом и другими костями доставлена в больницу Тернополя.
"Маму срочно доставили в Тернопольскую областную больницу, сделали МРТ, и предварительно прооперировали (раздроблены пах и таз на куски). Сколько еще будет этих операций, пока неизвестно и как будет дальше с ее здоровьем, но я со своей семьей очень благодарна тому врачу (фамилии пока мы не знаем), который сложил ее по кускам", - написала Светлана.
Девушка также опубликовала документы, подтверждающие пребывание ее мамы в больнице.
В Укрзализныце информацию опровергают и заверяют, что полки в вагоне не повреждены, поэтому женщина, очевидно, сама упала по неосторожности.
"Вагон проверен, никаких неисправностей не обнаружено. Полка в исправном состоянии, вагон в исправном состоянии ... То, что пишут о повреждениях, обрыв полки - не подтверждается. Более того, после этого случая этот вагон уже совершил два рейса - никаких проблем нет, там ездили пассажиры, все в порядке, - сказал в комментарии Громадському радио директор департамента по организации внутренних и международных пассажирских перевозок Укрзализныци Александр Красноштан.
Он добавил, что женщина получит финансовую помощь на лечение, поскольку была застрахована.
"Обрыв полки мы исключили, следовательно, остается только вариант неосторожности. В чем точно была причина, я сказать не могу. Поезд резко не тормозил, двигался нормально", - заявил Красноштан.
Как ранее сообщалось, пассажирский поезд, направлявшийся из Рахова в столицу Украины, застрял на рельсах на Тернопольщине и более четырех часов простоял без движения.