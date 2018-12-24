На Тернопольщине поезд застрял на рельсах в чистом поле

Поезд / Facebook / Укразалізниця

Пассажирский поезд, направлявшийся из Рахова в столицу Украины, застрял на рельсах на Тернопольщине и более четырех часов стоит без движения.

Соответствующее сообщение опубликовала журналистка Ульяна Бойчук на своей странице в социальной сети Facebook. "Я звонила на горячую линию "Укрзалізниці", но там сказали, что ответ на жалобу надо ждать 14 дней", — написала она.

По словам Бойчук, железнодорожники рассказали, что поезд не может продолжать движение в Киев, поскольку ремонтная бригада не забрала с рельс часть техники.К слову, по состоянию на утро понедельника, 24 декабря, нет достоверной информации по поводу того, было ли ликвидировано препятствие и двинулся ли вновь по маршруту состав.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве на вокзале поезд покалечил египтянина.