В Киеве на вокзале поезд покалечил египтянина, опубликовано видео 18+

В Киеве на вокзале египтянин потерял ступню / Скриншот видео с youtube.com

В пятницу, 5 октября, поздно вечером в Киеве на центральном железнодорожном вокзале гражданин Египта упал под поезд, который ехал в Харьков, колесная пара состава отрезала иностранцу левую ступню.

Инцидент произошел во время отправления поезда — в 22:22, первую помощь пострадавшему оказали проводники, пишет "Информатор".

"По предварительной информации, гражданин Египта попытался запрыгнуть в поезд, когда состав уже тронулся. Иностранец не удержался, и его затянуло под колеса. Сразу же после инцидента поезд остановили и вызвали медиков", — отметило издание.

Возможно, у мужчины не было билета. Пострадавшего увезли в больницу. Из-за случившегося отправление поезда задержали почти на час — состав выехал со столицы в 23:08.

В Сети появилось видео с места происшествия, 18+

Напомним, 11 августа днем в Соломенском районе Киева механизм мусоровоза, который перерабатывает отходы, оторвал кисть руки мужчины, вернувшегося невредимым с антитеррористической операции на Донбассе.