"Оторвал руку". В Киеве мусоровоз покалечил атошника

В Киеве атошнику механизм мусоровоза оторвал кисть руки / УНИАН

В субботу, 11 августа, днем в Соломенском районе Киева механизм мусоровоза, который перерабатывает отходы, оторвал кисть руки мужчины, вернувшегося невредимым с антитеррористической операции на Донбассе.

Инцидент произошел около 12:00 по адресу ул. Волынская, 22, пишет “Информатор” со ссылкой на очевидцев и полицию.

“Мужчине около 40-50 лет… пострадавший не является работником ЖЭКа (жилищно-эксплуатационная контора — Ред.), но его жена — бригадир, попросила помочь с уборкой территории, так как не хватает людей”, — отметило издание.

По его данным, атошник выгружал мусор в машину, доставал из контейнера женские сумки, которые кто-то выкинул. “Ремень одной из сумок зацепился за механизм в машине, который перерабатывает мусор, и его руку затянуло, вследствие чего у мужчины оторвалась кисть руки”, — говорится в материале.

Напарники пострадавшего “быстро сориентировались и пережали рану жгутом до приезда медиков”. В полиции утверждают, что инцидент случился из-за халатности мужчины. Пострадавшего госпитализировали работники скорой помощи.

Напомним, в ноябре 2017 года в Соломенском районе Киева в одном из дворов мусоровоз, двигаясь задним ходом, чтобы забрать отходы, насмерть переехал мужчину. Узнать больше о случившемся можно здесь.