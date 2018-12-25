Женщину "припечатала" верхняя полка: стали известны подробности ЧП в поезде Киев — Рахов

25 декабря 2018, 08:14

Пострадавшая ехала в поезде Киев — Рахов кататься на лыжах.

Пострадавшая в поезде
Женщина, пострадавшая в поезде "Киев — Рахов", раскрыла подробности чрезвычайного происшествия

В пассажирском поезде "Киев — Рахов" в результате падения верхней полки пострадала 58-летняя жительница Миргорода Полтавской области Надежда Полякова.

Женщина проснулась от резкой боли, ее "припечатала" верхняя полка, сообщают Факты со ссылкой на слова пострадавшей.

Издание узнало, что Полякова ехала кататься на лыжах вместе с группой (всего — 18 человек).

"Руководитель группы заранее взял единый билет на всех от Киева до станции Ясинь. Поезд, следующий до Рахова, удобный тем, что недорогой и прибывает в Карпаты утром. Мы с компанией, с которой обычно всегда активно отдыхаем, планировали провести в горах пять дней", — отметила собеседница.

По ее словам, места членов группы были в 10 вагоне, каждый занимал свободные полки. "Мне досталось боковое 45-е место. Надо мной расположилась Галя, которая ехала на отдых вместе с мужем", — добавила женщина.

"Поначалу у меня возникла мысль поменяться местами с кем-то, кто расположился в купе, но постеснялась сделать это. Часов в восемь вечера мы начали укладываться спать. Проснулась я от резкой боли: меня "припечатала" верхняя полка", — поделилась пострадавшая.

Читайте также"УЗ*бки": в Сети жестко отреагировали на проблему с покупкой билетов на поезда"Хорошо еще, что мы со знакомой спали головами в разные стороны. Поскольку у полки оказался испорченным лишь один кронштейн, она повредила мне только нижнюю часть туловища. Страшно даже представить, что было бы, если бы эта вся тяжесть рухнула на голову. Я лежала и не могла пошевелиться, а Галя сползла с полки в проход", — сказала она.

"Слава Богу, она отделалась только ушибами. На ближайшей станции в наш вагон зашла бригада медиков, сделали мне укол анальгина, а минут через 15 поезд прибыл в Тернополь, где уже ждала скорая, которая и доставила меня в областную больницу", — заявила Полякова.

Ранее сообщалось, что в поезде "Киев — Рахов" во время движения в одном из вагонов на Надежду Полякову упала вторая полка, пострадавшую прооперировали в Тернопольской областной больнице.

Директор департамента по организации внутренних и международных пассажирских перевозок "Укрзалізниці" Александр Красноштан утверждал, что в вагоне поезда не было неисправностей и обрыв полки не подтвердился.

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