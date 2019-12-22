Пристайко объяснил суть запрета выезда украинцев в РФ без загранпаспортов

Вадим Пристайко / УНИАН

Вадим Пристайко, глава Министерства иностранных дел Украины, выразил твердую убежденность в том, что недавние решение Кабмина о введении для украинцев обязательного использования заграничных паспортов на въезд на территорию Российской Федерации даст дополнительные гарантии для граждан в получении консульской помощи.

"Поездки исключительно по заграничным паспортам в РФ дают дополнительные гарантии. Потеря старой аналоговой "книги" – это 9 кругов ада бюрократии для возвращения в Украину. Цифровая база данных с биометрическими паспортами – это быстрый и действенный инструмент помощи от наших консулов", - написал дипломат на своей странице в сервисе микроблоге Твиттер.

Пристайко также особо отметил тот факт, что выезд по загранпаспорту даст возможность не допускать бегства в Россию украинцев от долгов по алиментам и от украинского правосудия.

Напомним, ранее Вадим Пристайко рассказал, что объединяет Россию и террористов. До этого глава МИД Украины указал на важный нюанс с формулой Штайнмайера.