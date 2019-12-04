Пристайко рассказал, что объединяет Россию и террористов

Вадим Пристайко / УНИАН

И террористы, и Россия едины в своих цели - добиваются политических результатов через насилие.

С таким заявлением выступил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко - в рамках конференции NATO Engages от Атлантического совета в Лондоне.

"Террорист - тот, кто применяет насилие для достижения политического... чего-то. Как вы можете говорит, что Россия не делает именно это? Они убивают людей в Украине, они угрожают биологическим и химическим оружием по всей Европе... Для чего? Их цель - достижение определенных политических целей", - сказал он.

Напомним, ранее Вадим Пристайко рассказал о желании Киева по поводу России, а также озвучил красные линии Украины на переговорах в "Нормандском формате".