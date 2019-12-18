Все решено: Кабмин с весны 2020 запретит украинцам поездки в РФ по внутренним паспортам

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В Кабмине Украины приняли окончательное решение - с 1 марта 2020 года украинцы смогут выезжать в Россию исключительно по загранпаспортам.

Соответствующее сообщение опубликовал премьер Алексей Гончарук на своем канале в мессенджере Telegram.

По словам чиновника, норма о пересечении границы с Россией по загранпаспорту будет касаться граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ.

"Сокращается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина - для проверки данных сведения загранпаспортов считываются специальными приборами", - написал Гончарук.

Интересно, что при возвращении украинцев с территории России Госпогранслужба обязана беспрепятственно пропускать их по внутренним паспортам, а несовершеннолетних - по свидетельствам о рождении.

Напомним, ранее депутаты Верховной Рады внесли проект закона, обязывающего регистрировать украинцам на паспорта каждую купленную SIM-карту.