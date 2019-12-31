Сидят "за тероризм и шпионаж": кто из украинцев остался в плену сепаратистов - список

Обмен пленными / УНИАН

Был опубликован список граждан, которые остаются в плену сепаратистов после обмена пленными 29 декабря между Украиной и "Л/ДНР".

Как подчеркнули журналисты "Радио Свобода", это перечень лиц, о содержании которых в ОРДЛО точно известно и их родственникам, и украинским правозащитным организациям, но которых почему-то не "подтвердили" боевики во время предновогодних переговоров в Минске.

В плену террористов находятся:

Валерий Матюшенко – предприниматель, музыкант, заложник группировки "ДНР". Был схвачен среди родного Кальмиусского 15 июля 2017-го и приговорен так называемым судом группировки на 10 лет тюрьмы за "шпионаж". По имеющимся данным, содержится в Макеевке.

– предприниматель, музыкант, заложник группировки "ДНР". Был схвачен среди родного Кальмиусского 15 июля 2017-го и приговорен так называемым судом группировки на 10 лет тюрьмы за "шпионаж". По имеющимся данным, содержится в Макеевке. Виталий Атаманчук – 68-летний пенсионер, схвачен 4 сентября 2018-го среди Донецкая вместе с женой и сыном. Жена пережила инсульт после задержания, а сын после пыток в плену умер. По данным дочери Елены, сейчас он находится в СИЗО №5 в Донецке, имеет проблемы со здоровьем. Группировка "ДНР" публично ни разу не сообщало о нем.

– 68-летний пенсионер, схвачен 4 сентября 2018-го среди Донецкая вместе с женой и сыном. Жена пережила инсульт после задержания, а сын после пыток в плену умер. По данным дочери Елены, сейчас он находится в СИЗО №5 в Донецке, имеет проблемы со здоровьем. Группировка "ДНР" публично ни разу не сообщало о нем. Владислав Пазушко, Максим Солодовников, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко и Ярослав Миронов – школьники, которые в возрасте от 15 до 17 лет были задержаны в Ясиноватой вблизи Донецка (12 сентября 2018-го). За "терроризм" и "диверсионную деятельность" подростки получили от группировки "ДНР" сроки от 10 до 15 лет.Недавно главарь "ДНР" Денис Пушилин их "помиловал". Отпустили ли подростков – неизвестно.

– школьники, которые в возрасте от 15 до 17 лет были задержаны в Ясиноватой вблизи Донецка (12 сентября 2018-го). За "терроризм" и "диверсионную деятельность" подростки получили от группировки "ДНР" сроки от 10 до 15 лет.Недавно главарь "ДНР" Денис Пушилин их "помиловал". Отпустили ли подростков – неизвестно. Сергей Русинов – 22-летний студент Луганского колледжа культуры и искусств (его части, которая осталась в оккупации). "Осужден" группировкой "ЛНР" до 6 лет тюрьмы за "разжигание вражды" и поддержку украинских патриотических групп в соцсети "ВКонтакте". Сейчас удерживается на территории Славяносербского исправительной колонии №60, что в селе Лозовское Луганской области.

– 22-летний студент Луганского колледжа культуры и искусств (его части, которая осталась в оккупации). "Осужден" группировкой "ЛНР" до 6 лет тюрьмы за "разжигание вражды" и поддержку украинских патриотических групп в соцсети "ВКонтакте". Сейчас удерживается на территории Славяносербского исправительной колонии №60, что в селе Лозовское Луганской области. Вадим Дреев – пропавший в апреле 2019-го 50-летний луганчанин, впоследствии обвинен "ЛНР" в подрыве памятников на подконтрольной российским гибридным силам территории. Есть информация, что он имеет инвалидность 2-й группы.

– пропавший в апреле 2019-го 50-летний луганчанин, впоследствии обвинен "ЛНР" в подрыве памятников на подконтрольной российским гибридным силам территории. Есть информация, что он имеет инвалидность 2-й группы. Роман Сагайдак – похищен в июне 2017-го в родном Луганске предприниматель. 26 ноября 2018-го обвинен "ЛНР" в "разбое, что нанес непоправимый ущерб республике". Получил "приговор" в 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества, по данным правозащитников, нуждается в медицинской помощи из-за пыток.

Ранее Главред писал, что Сенцов нагнал "зрады" по поводу обмена пленными.