"Себя в обиду не давали": освобожденная из плена боевиков украинка рассказала о заключении

Боевик ДНР / 24 Канал

Освобожденная в рамках обмена пленными с боевиками ОРДЛО Марина Чуйкова рассказала о заключении. По ее словам, ее 30 дней держали в подвале так называемого Министерства гражданской безопасности ДНР.

"Меня обвинили в шпионаже, предательстве родины, так называемой ДНР. И бросили в подвал "МГБ". 30 дней мы там просидели, нас не раскрывали, без вести пропали мы", - цитирует женщину УНН.

При этом она отметила, что боевики кормили задержанных три раза в день и водили в туалет.

"И наказание тоже было туалетом – если ты провинился, в туалет не выводят. Там, где я была в подвале – там три камеры. Если ты разговариваешь с соседними ребятами – они могут наказать", - вспоминает освобожденная украинка.

Кроме того, она сообщила, что потом ее перевели в Снежнянскую исправительную колонию, где находились 11 политзаключенных. Также она отметила, что десять человек забрали и осталась одна женщина.

"Санитарно-гигиенические плохие условия. В камере находится разный контингент, и к нам относятся тоже плохо, потому что все в основном жены "ополченцев". Нас держали всех вместе. Убийцы, наркоманы, в основном, и мы. Но мы себя в обиду не давали", - подытожила Чуйкова.

Как ранее сообщал Главред, так называемый омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова заявила, что СБУ пытала переданных боевикам пленных.