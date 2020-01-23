"Список согласовали": Зеленский рассказал, как выбивает из рук Путина пленных украинцев

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский, ныне пребывающий в Израиле и принимающий участие в V Всемирном форуме памяти Холокоста (посвященном 75-й годовщине cо дня освобождения заключенных нацистского концлагеря Освенцим) заявил о том, что официальный Киев ведет переговоры об освобождении граждан, находящихся в плену у россиян и боевиков "Л/ДНР"

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы президента.

"Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Готовить этот трек – обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек – мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев – всех, включая крымских татар, других украинцев, находящихся на территории России", – заявил Зеленский в Иерусалиме.

Напомним, ранее Украина и подконтрольные россиянам боевики из группировок "Л/ДНР" 29 декабря 2019-го провели обмен пленными. Киев отдал 127 человек, а возвратил – 76. Позднее СМИ опубликовали первую часть перечня лиц, переданных в ОРДЛО. В их число вошли 27 граждан Украины, 14 граждан РФ, два гражданина Беларуси и один гражданин Бразилии.