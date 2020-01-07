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СМИ слили часть списка пленных, которых забрали боевики ОРДЛО

7 января 2020, 09:59

В обнародованном перечне есть граждане Украины, Российской Федерации, Беларуси и Бразилии.

обмен пленными
обмен пленными / comments.ua

Украина и подконтрольные Кремлю боевики ОРДЛО 29 декабря 2019 года провели обмен пленными. Киев отдал террористам 127 человек, а вернул – 76.

СМИ обнародовали первую часть списка лиц, которых предали в ОРДЛО в ходе обмена. Так, в перечне 27 граждан Украины, 14 граждан Российской Федерации, два гражданина Беларуси и один гражданин Бразилии.

"Кроме боевиков и предателей, мы обнаружили в этом перечне немало лиц с чисто уголовными преступлениями, которые произошли за пределами зоны боевых действий и не имеют отношения к войне. Информацию о них мы обнародуем в следующей публикации", – сообщают журналисты Слідство.Інфо.

Список тех, кого отдали боевикам ОРДЛО:

  1. Эдуард Бондаренко – гражданин Украины. Является фигурантом дела об убийстве украинского контрразведчика, полковника Службы безопасности Украины Александра Хараберюша;
  2. Сергей Пастухов – гражданин Украины. Фигурант дела об убийстве Хараберюша;
  3. Аббасов Рустам Нуридин Оглы – гражданин Украины. Подозревался в подготовке теракта в Мариуполе;
  4. Сергей Петриков – гражданин Украины. Готовил теракт в Мариуполе;
  5. Марина Ковтун – гражданка Украины. Фигурантка дела о взрыве в пабе Стена в Харькове;
  6. Вячеслав Чумак – гражданин Украины. Является фигурантом дела о терактах на железной дороге под Харьковом;
  7. Владимир Дворников – гражданин Украины. Является обвиняемым по делу о взрыве на шествии в Харькове;
  8. Сергей Башлыков – гражданин Украины. Пособник Дворникова, обвиняемый по делу о взрыве на шествии в Харькове;
  9. Виктор Тетюцкий – гражданин Украины. Также проходил по делу о взрыве на шествии в Харькове в качестве обвиняемого;
  10. Игорь Джадан – гражданин Украины. Участник харьковского антимайдана, обвиняется в сепаратизме и причастности к терроризму;
  11. Вячеслав Евтухов – гражданин Украины. Проходил по делу о "харьковских партизанах";
  12. Сергей Веселов – гражданин Украины. Также фигурант дела о "харьковских партизанах";
  13. Дмитрий Волошко – гражданин Украины. Еще один фигурант дела о "харьковских партизанах";
  14. Константин Калашников – гражданин Украины. Проходил по делу о взрыве моста железной дороги в Одесской области;
  15. Владислав Долгошея – гражданин Украины. Фигурировал в деле о взрывах на железной дороге в Одесской и Николаевской областях;
  16. Руслан Долгошея – гражданин Украины. Пособник Долгошея в деле о взрывах на железной дороге в Одесской и Николаевской областях;
  17. Николай Казанский – гражданин Украины. Также проходил по делу о взрывах на железной дороге в Одесской и Николаевской областях;
  18. Олег Мазур – гражданин Украины, дело о взрывах на железной дороге в Одесской и Николаевской областях;
  19. Николая Селятенко – гражданин Украины, дело о взрывах на железной дороге в Одесской и Николаевской областях;
  20. Николай Дубина – гражданин Украины, который фигурировал в деле о взрыве на железной дороге в Запорожской области;
  21. Катерина Фотьева – гражданка Украины. Проходила по делу о терактах в Одессе;
  22. Александр Шевцов – гражданин Украины. Пособник Фотьевой в деле о терактах в Одессе;
  23. Игорь Удовенко – гражданин Украины. Также фигурант дела о терактах в Одессе;
  24. Евгений Подмазко – гражданин Украины и еще один подозреваемый в деле о терактах в Одессе;
  25. Владимир Грубник – гражданин Украины. Является фигурантом дела о взрыве возле одесского управления СБУ;
  26. Мирослав Мельник – гражданин Украины. Проходил по делу о взрыве автомобиля в центре Одессы;
  27. Николай Рубан – гражданин Украины. Подозреваемый в деле о взрыве на блокпосту украинских военных.
  28. Валерий Гратов – гражданин РФ, полковник, террорист;
  29. Лариса Чубарова – гражданка России, известная среди террористов под позывным Тереза;
  30. Александр Дакар – гражданин РФ. В 2017 году предпринял попытку покушения на добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева;
  31. Руслан Гаджиев – гражданин Российской Федерации, террорист;
  32. Олег Доронин – гражданин РФ, террорист;
  33. Владислав Макаров – гражданин России. Проходил по делу о шпионаже;
  34. Шамиль Мулиев – гражданин РФ, террорист;
  35. Сергей Петров – гражданин РФ, террорист;
  36. Мурат Джимиев – гражданин России. Проходил по делу о попытке теракта возле Верховной Рады в 2017 году;
  37. Василий Кусакин – гражданин РФ, террорист;
  38. Николай Покусаев – гражданин России, террорист;
  39. Евгений Шаталов – гражданин РФ, боевик;
  40. Максим Сливко – гражданин Российской Федерации. Проходил по делу о попытке теракта в Киеве в 2015 году;
  41. Анатолий Бусыгин – гражданин РФ. Является фигурантом дела об убийстве в Мариуполе.
  42. Дмитрий Новиков – гражданин Беларуси, террорист;
  43. Олег Ткачук – гражданин Беларуси. Один из участников трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе.
  44. Рафаэль Маркус Лусварги – гражданин Бразилии. Террорист, воевал на стороне боевиков ОРДЛО.

Как ранее сообщал Главред, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Валерия Лутковская заявила, что выдача бывших беркутовцев и харьковских террористов были ключевыми условиями Москвы для осуществления обмена удерживаемыми лицами.

боевики Россия ОРДЛО обмен пленными
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