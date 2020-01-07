СМИ слили часть списка пленных, которых забрали боевики ОРДЛО

обмен пленными / comments.ua

Украина и подконтрольные Кремлю боевики ОРДЛО 29 декабря 2019 года провели обмен пленными. Киев отдал террористам 127 человек, а вернул – 76.

СМИ обнародовали первую часть списка лиц, которых предали в ОРДЛО в ходе обмена. Так, в перечне 27 граждан Украины, 14 граждан Российской Федерации, два гражданина Беларуси и один гражданин Бразилии.

"Кроме боевиков и предателей, мы обнаружили в этом перечне немало лиц с чисто уголовными преступлениями, которые произошли за пределами зоны боевых действий и не имеют отношения к войне. Информацию о них мы обнародуем в следующей публикации", – сообщают журналисты Слідство.Інфо.

Список тех, кого отдали боевикам ОРДЛО:

Эдуард Бондаренко – гражданин Украины. Является фигурантом дела об убийстве украинского контрразведчика, полковника Службы безопасности Украины Александра Хараберюша; Сергей Пастухов – гражданин Украины. Фигурант дела об убийстве Хараберюша; Аббасов Рустам Нуридин Оглы – гражданин Украины. Подозревался в подготовке теракта в Мариуполе; Сергей Петриков – гражданин Украины. Готовил теракт в Мариуполе; Марина Ковтун – гражданка Украины. Фигурантка дела о взрыве в пабе Стена в Харькове; Вячеслав Чумак – гражданин Украины. Является фигурантом дела о терактах на железной дороге под Харьковом; Владимир Дворников – гражданин Украины. Является обвиняемым по делу о взрыве на шествии в Харькове; Сергей Башлыков – гражданин Украины. Пособник Дворникова, обвиняемый по делу о взрыве на шествии в Харькове; Виктор Тетюцкий – гражданин Украины. Также проходил по делу о взрыве на шествии в Харькове в качестве обвиняемого; Игорь Джадан – гражданин Украины. Участник харьковского антимайдана, обвиняется в сепаратизме и причастности к терроризму; Вячеслав Евтухов – гражданин Украины. Проходил по делу о "харьковских партизанах"; Сергей Веселов – гражданин Украины. Также фигурант дела о "харьковских партизанах"; Дмитрий Волошко – гражданин Украины. Еще один фигурант дела о "харьковских партизанах"; Константин Калашников – гражданин Украины. Проходил по делу о взрыве моста железной дороги в Одесской области; Владислав Долгошея – гражданин Украины. Фигурировал в деле о взрывах на железной дороге в Одесской и Николаевской областях; Руслан Долгошея – гражданин Украины. Пособник Долгошея в деле о взрывах на железной дороге в Одесской и Николаевской областях; Николай Казанский – гражданин Украины. Также проходил по делу о взрывах на железной дороге в Одесской и Николаевской областях; Олег Мазур – гражданин Украины, дело о взрывах на железной дороге в Одесской и Николаевской областях; Николая Селятенко – гражданин Украины, дело о взрывах на железной дороге в Одесской и Николаевской областях; Николай Дубина – гражданин Украины, который фигурировал в деле о взрыве на железной дороге в Запорожской области; Катерина Фотьева – гражданка Украины. Проходила по делу о терактах в Одессе; Александр Шевцов – гражданин Украины. Пособник Фотьевой в деле о терактах в Одессе; Игорь Удовенко – гражданин Украины. Также фигурант дела о терактах в Одессе; Евгений Подмазко – гражданин Украины и еще один подозреваемый в деле о терактах в Одессе; Владимир Грубник – гражданин Украины. Является фигурантом дела о взрыве возле одесского управления СБУ; Мирослав Мельник – гражданин Украины. Проходил по делу о взрыве автомобиля в центре Одессы; Николай Рубан – гражданин Украины. Подозреваемый в деле о взрыве на блокпосту украинских военных. Валерий Гратов – гражданин РФ, полковник, террорист; Лариса Чубарова – гражданка России, известная среди террористов под позывным Тереза; Александр Дакар – гражданин РФ. В 2017 году предпринял попытку покушения на добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева; Руслан Гаджиев – гражданин Российской Федерации, террорист; Олег Доронин – гражданин РФ, террорист; Владислав Макаров – гражданин России. Проходил по делу о шпионаже; Шамиль Мулиев – гражданин РФ, террорист; Сергей Петров – гражданин РФ, террорист; Мурат Джимиев – гражданин России. Проходил по делу о попытке теракта возле Верховной Рады в 2017 году; Василий Кусакин – гражданин РФ, террорист; Николай Покусаев – гражданин России, террорист; Евгений Шаталов – гражданин РФ, боевик; Максим Сливко – гражданин Российской Федерации. Проходил по делу о попытке теракта в Киеве в 2015 году; Анатолий Бусыгин – гражданин РФ. Является фигурантом дела об убийстве в Мариуполе. Дмитрий Новиков – гражданин Беларуси, террорист; Олег Ткачук – гражданин Беларуси. Один из участников трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе. Рафаэль Маркус Лусварги – гражданин Бразилии. Террорист, воевал на стороне боевиков ОРДЛО.

Как ранее сообщал Главред, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Валерия Лутковская заявила, что выдача бывших беркутовцев и харьковских террористов были ключевыми условиями Москвы для осуществления обмена удерживаемыми лицами.