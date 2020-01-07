СМИ слили часть списка пленных, которых забрали боевики ОРДЛО

В обнародованном перечне есть граждане Украины, Российской Федерации, Беларуси и Бразилии.
Украина и подконтрольные Кремлю боевики ОРДЛО 29 декабря 2019 года провели обмен пленными. Киев отдал террористам 127 человек, а вернул – 76.
СМИ обнародовали первую часть списка лиц, которых предали в ОРДЛО в ходе обмена. Так, в перечне 27 граждан Украины, 14 граждан Российской Федерации, два гражданина Беларуси и один гражданин Бразилии.
"Кроме боевиков и предателей, мы обнаружили в этом перечне немало лиц с чисто уголовными преступлениями, которые произошли за пределами зоны боевых действий и не имеют отношения к войне. Информацию о них мы обнародуем в следующей публикации", – сообщают журналисты Слідство.Інфо.
Список тех, кого отдали боевикам ОРДЛО:
- Эдуард Бондаренко – гражданин Украины. Является фигурантом дела об убийстве украинского контрразведчика, полковника Службы безопасности Украины Александра Хараберюша;
- Сергей Пастухов – гражданин Украины. Фигурант дела об убийстве Хараберюша;
- Аббасов Рустам Нуридин Оглы – гражданин Украины. Подозревался в подготовке теракта в Мариуполе;
- Сергей Петриков – гражданин Украины. Готовил теракт в Мариуполе;
- Марина Ковтун – гражданка Украины. Фигурантка дела о взрыве в пабе Стена в Харькове;
- Вячеслав Чумак – гражданин Украины. Является фигурантом дела о терактах на железной дороге под Харьковом;
- Владимир Дворников – гражданин Украины. Является обвиняемым по делу о взрыве на шествии в Харькове;
- Сергей Башлыков – гражданин Украины. Пособник Дворникова, обвиняемый по делу о взрыве на шествии в Харькове;
- Виктор Тетюцкий – гражданин Украины. Также проходил по делу о взрыве на шествии в Харькове в качестве обвиняемого;
- Игорь Джадан – гражданин Украины. Участник харьковского антимайдана, обвиняется в сепаратизме и причастности к терроризму;
- Вячеслав Евтухов – гражданин Украины. Проходил по делу о "харьковских партизанах";
- Сергей Веселов – гражданин Украины. Также фигурант дела о "харьковских партизанах";
- Дмитрий Волошко – гражданин Украины. Еще один фигурант дела о "харьковских партизанах";
- Константин Калашников – гражданин Украины. Проходил по делу о взрыве моста железной дороги в Одесской области;
- Владислав Долгошея – гражданин Украины. Фигурировал в деле о взрывах на железной дороге в Одесской и Николаевской областях;
- Руслан Долгошея – гражданин Украины. Пособник Долгошея в деле о взрывах на железной дороге в Одесской и Николаевской областях;
- Николай Казанский – гражданин Украины. Также проходил по делу о взрывах на железной дороге в Одесской и Николаевской областях;
- Олег Мазур – гражданин Украины, дело о взрывах на железной дороге в Одесской и Николаевской областях;
- Николая Селятенко – гражданин Украины, дело о взрывах на железной дороге в Одесской и Николаевской областях;
- Николай Дубина – гражданин Украины, который фигурировал в деле о взрыве на железной дороге в Запорожской области;
- Катерина Фотьева – гражданка Украины. Проходила по делу о терактах в Одессе;
- Александр Шевцов – гражданин Украины. Пособник Фотьевой в деле о терактах в Одессе;
- Игорь Удовенко – гражданин Украины. Также фигурант дела о терактах в Одессе;
- Евгений Подмазко – гражданин Украины и еще один подозреваемый в деле о терактах в Одессе;
- Владимир Грубник – гражданин Украины. Является фигурантом дела о взрыве возле одесского управления СБУ;
- Мирослав Мельник – гражданин Украины. Проходил по делу о взрыве автомобиля в центре Одессы;
- Николай Рубан – гражданин Украины. Подозреваемый в деле о взрыве на блокпосту украинских военных.
- Валерий Гратов – гражданин РФ, полковник, террорист;
- Лариса Чубарова – гражданка России, известная среди террористов под позывным Тереза;
- Александр Дакар – гражданин РФ. В 2017 году предпринял попытку покушения на добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева;
- Руслан Гаджиев – гражданин Российской Федерации, террорист;
- Олег Доронин – гражданин РФ, террорист;
- Владислав Макаров – гражданин России. Проходил по делу о шпионаже;
- Шамиль Мулиев – гражданин РФ, террорист;
- Сергей Петров – гражданин РФ, террорист;
- Мурат Джимиев – гражданин России. Проходил по делу о попытке теракта возле Верховной Рады в 2017 году;
- Василий Кусакин – гражданин РФ, террорист;
- Николай Покусаев – гражданин России, террорист;
- Евгений Шаталов – гражданин РФ, боевик;
- Максим Сливко – гражданин Российской Федерации. Проходил по делу о попытке теракта в Киеве в 2015 году;
- Анатолий Бусыгин – гражданин РФ. Является фигурантом дела об убийстве в Мариуполе.
- Дмитрий Новиков – гражданин Беларуси, террорист;
- Олег Ткачук – гражданин Беларуси. Один из участников трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе.
- Рафаэль Маркус Лусварги – гражданин Бразилии. Террорист, воевал на стороне боевиков ОРДЛО.
Как ранее сообщал Главред, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Валерия Лутковская заявила, что выдача бывших беркутовцев и харьковских террористов были ключевыми условиями Москвы для осуществления обмена удерживаемыми лицами.