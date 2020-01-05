Киев обменял экс-беркутовцев и харьковских террористов: Лутковская назвала причину

Лутковская объяснила, почему Киев обменял экс-беркутовцев / .president.gov.ua

Выдача бывших беркутовцев, причастных к расстрелу протестующих на Майдане, как и харьковских террористов, были ключевыми условиями Москвы для осуществеления обмена удерживаемыми лицами, заявила представитель Украины в Трехсторонний контактной группы Валерия Лутковская, которая ранее объяснила, почему нельзя публиковать список пленных, которых выдал Киев.

При этом Лутковская уточнила, что экс-беркутовцы и харьковские террористы появились в списках на обмен еще в 2015 году.

""И "Харьковская группа", и экс-беркутовцы были в списках на обмен начиная с, если я не ошибаюсь, 2015-2016 годов. Затем, в декабре 2017 года, было принято решение о том, что эти лица не имеют отношения к конфликту, и соответственно они не будут освобождены в результате этого процесса. В ответ нам сказали, что тогда не будут освобождены те спецназовцы, которые попали в плен и находились на территории ОРДО и ОРЛО. Соответственно мы оставили как минимум пятерых наших ребят на два долгих года, которые были нужны для проведения следующих раундов переговоров, которые наконец увенчались успехом", - рассказала Лутковская.

При этом Лутковская особо отметила, что украинские спецназовцы находились в плену в условиях, значительно худших условиях от тех, в которых находились экс-беркутовцы в украинских СИЗО.

"Я могу пожать руку президенту Зеленскому за то, что он не побоялся сделать этот шаг и пошел на то, чтобы освободить людей, которые там содержались в плену. Взаимосвязь была совершенно четкой: "Беркут" – спецотряд. Это 8-й и 3-й полки спецназа, один танкист, который еще в 2014 году попал в плен. Мне, как переговорнику, действительно было легче, потому что я знала, что президент готов сделать такой шаг", – рассказала Лутковская в интервью Украинскому радио.

Напомним:

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский в аэропорту Борисполь после встречи самолета с освобожденными в результате обмена пленными в рамках краткой пресс-конференции заявил, что Украина выполнила условия по итогам саммита в нормандском формате.

У микрофонов на взлетно-посадочной полосе глава государства заявил: "Главное, что люди дома!".

На вопрос касательно обмена обвиняемых в расстреле на Майдане беркутовцев Зеленский ответил, что это было условием, которое Украина обязалась выполнить и все реализовала. Он подчеркнул, что это было сложное решение, однако приоритет был – вернуть живых.

30 декабря мониторинговая миссия ООН по правам человека поприветствовала обмен пленными между украинской властью и так называемыми "ДНР" и "ЛНР", который состоялся 29 декабря, в воскресенье.

"Вместе с тем мы разделяем беспокойство жертв и родственников погибших на Майдане", — отметили в ООН.

В миссии подчеркнули, что передача боевикам экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане, "существенно осложнит правосудие и соблюдение прав жертв на справедливость".