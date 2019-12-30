Лутковская объяснила, почему нельзя публиковать список пленных, которых выдала Украина

Лутковская высказалась против публикации данных пленных / фото: genshtab.info

Представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы, экс-омбудсмен Валерия Лутковская, которая ранее пояснила судьбу отказавшихся от обмена, убеждена, что Украине не стоит публиковать полный список лиц, которых государство отдало в обмен на освобождение 76 украинцев из плена российских гибридных сил на Донбассе.

"Я была бы категорически против того, чтобы публиковать полный список, учитывая, что это персональные данные. И я не думаю, что все эти люди успели дать разрешение на публикацию персональных данных и были бы довольны тем, что такие персональные данные публикуют. А вопрос общественного интереса в этом случае еще не изучен. Поэтому честно скажу: не знаю!", - объяснила Лутковская, передает Радио Свобода.

Отметим, среди лиц, выданных Киевом в обмен на пленных ОРДЛО, есть обвиненные в терроризме, причастные к гибели людей, и бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут", которые обоснованно подозреваются в причастности к расстрелам на Евромайдане.

Читайте такжеОбмен пленными с "ЛДНР": Песков объяснил роль ПутинаНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в аэропорту Борисполь после встречи самолета с освобожденными в результате обмена пленными в рамках краткой пресс-конференции заявил, что Украина выполнила условия по итогам саммита в нормандском формате.

У микрофонов на взлетно-посадочной полосе глава государства заявил: "Главное, что люди дома!".

Президент подчеркнул, что он счастлив и надеется, что семьи пленников также.

На вопрос касательно обмена обвиняемых в расстреле на Майдане беркутовцев Зеленский ответил, что это было условием, которое Украина обязалась выполнить и все реализовала. Он подчеркнул, что это было сложное решение, однако приоритет был – вернуть живых.

"Мы, к сожалению, не можем вернуть тех, кого уже нет в живых. Но живых мы вернуть можем", - заявил он.