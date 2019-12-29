Остаются в тюрьмах: Лутковская пояснила судьбу отказавшихся от обмена

Лутковская объяснила, что 30 человек отказались от обмена / Фото: скриншот из видео

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, экс-омбудсмен Валерия Лутковская рассказала, что отказались переезжать на оккупированную территорию 17 человек, которые изначально были заявлены в списках на обмен.

"У нас 17 лиц отказались переезжать на территорию ОРДЛО. Кроме того, есть еще близко 30 лиц, которые отказались вообще принимать участие в обмене… Да, они конечно, продолжают отбывать наказание", - сказала она во время брифинга в аэропорту Борисполь после приземления самолета с узниками Кремля.

Президент Владимир Зеленский добавил, что на сегодняшний день на территории Украины в заключении остаются 50 человек, которых можно обменять.

"Да, некоторые из них они были в этом согласованном списке, некоторые из них освобождаются уже, мне кажется, в феврале, а некоторые из них — в марте, они хотят быть в Украине, их срок уже закончился, некоторые из них вернутся за решетку. Это их выбор…. То есть, около 50 людей останутся за решеткой", — сказал Зеленский.

Как ранее сообщалось, Зеленский в аэропорту Борисполь после встречи самолета с освобожденными в результате обмена пленными в рамках краткой пресс-конференции заявил, что Украина выполнила условия по итогам саммита в нормандском формате. Он также пояснил позицию по освобождению беркутовцев.

Также в представительстве президента Украины Владимира Зеленского в АР Крым заявили, что пленные в оккупированном полуострове будут включены в следующий этап обмена.

Напомним, стало известно, сколько человек Украина передала боевикам и кто отказался от обмена.