Обменом пленными Зеленский выставил порохоботов упоротыми идиотами

Обмен пленными

Макс Бужанский пишет, что возвращение пленных это безусловная и огромная победа президента. Я здесь с ним не согласен – президент просто сделал то, что должен был сделать. Работа у него такая.

А вот Порошенко, который мог поменять людей еще несколько лет назад, но не делал этого по каким-то своим хитрорагульским причинам, - просто мудак.

Обменом Зеленский убил сразу нескольких зайцев:

Показал себя миротворцем внутри страны и договороспособным партнером извне.

Избавился от заложников, которых набрал Порошенко, и с которыми были непонятно что делать.

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Ну и, как вишенка на торте, выставил сторонников Порошенко неадекватными упоротыми идиотами, готовыми мариновать людей в тюрьмах ради мусора в своих головах.

А самое занятное то, что нет здесь никакого продуманного хитрого плана – никто это все не планировал. Просто вот так "карта легла". Зеленскому продолжает везти и он знает, что с этим везением делать.