  1. Главная
  3. Мнения

Обменом пленными Зеленский выставил порохоботов упоротыми идиотами

Вячеслав Чечило

Журналист

31 декабря 2019, 09:17

Вернув людей домой, президент убил сразу нескольких зайцев.

Обмен пленными

Макс Бужанский пишет, что возвращение пленных это безусловная и огромная победа президента. Я здесь с ним не согласен – президент просто сделал то, что должен был сделать. Работа у него такая.

А вот Порошенко, который мог поменять людей еще несколько лет назад, но не делал этого по каким-то своим хитрорагульским причинам, - просто мудак.

Обменом Зеленский убил сразу нескольких зайцев:

Показал себя миротворцем внутри страны и договороспособным партнером извне.

Избавился от заложников, которых набрал Порошенко, и с которыми были непонятно что делать.

Читайте такжеОбмен пленными - рождение в Украине общества свободных людейПохоронил гиблое дело по расстрелам на Майдане, любое завершение которого несло для него значительные политические риски.

Ну и, как вишенка на торте, выставил сторонников Порошенко неадекватными упоротыми идиотами, готовыми мариновать людей в тюрьмах ради мусора в своих головах.

А самое занятное то, что нет здесь никакого продуманного хитрого плана – никто это все не планировал. Просто вот так "карта легла". Зеленскому продолжает везти и он знает, что с этим везением делать.

Петр Порошенко Владимир Зеленский обмен пленными Вячеслав Чечило
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:50
"Поднимают голову": Гончарук пригрозил игорному бизнесу "сеансом убеждения"
10:30
Безобразная политика НБУ: из-за чего возможен резкий обвал гривны в 2020 году мнение
10:25
В канун Нового года 2020 в Украине объявлено штормовое предупреждение Видео
10:02
"Да хрен с ним, транзитом! С наступающим!": Медведев прокомментировал газовый контракт – ему ответили Видео
10:00
"Разметут" со стола за минуту: салат Любимый муж - рецепт с фото
09:47
Украине при одном условии грозят майданы, катаклизмы и война - блогер
09:30
"Жуткое убийство": в Ровно в доме найден зарезанным мужчина
09:17
Обменом пленными Зеленский выставил порохоботов упоротыми идиотами мнение
09:05
Гороскоп на 31 декабря всех знаков Зодиака: любовный капкан и глубокие отношения
08:50
На киевском острове нашли брошенных тигров, опубликованы фото Фото
08:37
"Сжигание ведьмы": уволенная замглавреда Cosmopolitan впервые после скандала вышла на связь
08:19
"Вышла развешать белье": в Киеве девушка погибла страшной смертью Фото
08:16
Почему Зеленскому не грозит политическое забвение мнение
08:05
Цирк без животных: в Минкульте анонсировали важное решение
07:38
Транзит газа: Витренко уточнил детали газового контракта между Киевом и Москвой
07:29
Что хочет выиграть Путин от обмена пленными мнение
07:10
В рукаве, на банке и с фруктами: бомбическая курица в духовке, рецепты Фото
06:57
Газовые переговоры с РФ: в Нафтогазе похвастались "козырями в колоде"
06:57
З прийдешнім Новим роком 2020 – привітання та прикольні картинки Видео
06:31
Не подарок, а катастрофа: названы вещи, которые нельзя дарить на Новый год
06:02
"Не из-за холода": Комаровский объяснил, почему люди чаще болеют зимой
05:50
Гороскоп 2020: астролог рассказала, кому деньги и драгоценности плывут в руки
05:26
Конец света наступит в 2020 году: Сатана и Антихрист сразятся с человеком – медиум из США
05:00
Байден нанесет удар: в деле об импичменте Трампу - новый поворот Видео
04:31
Как не стать пленником еды в новогодние праздники: советы диетолога Видео
04:23
Белла Хадид без лифчика поиграла с голой грудью Видео
04:02
Настойчивый и быстрый: политолог объяснил популярность Зеленского
03:39
"Страшно-бендеровская ДРГ": в аннексированном Крыму устроили "диверсию"
03:02
Названа неожиданная опасность жевательной резинки
02:41
Какой будет погода на Новый год 2020: синоптик изменил прогноз Видео
02:13
В Виннице подорвали Ощадбанк: подробности ЧП
01:45
"Пися видна": Мисс-Украина засветила сокровенное на пикантном фото
01:21
Что будет с курсом после Нового года: банкиры дали оптимистичный прогноз
00:52
В Киеве в заброшенном доме нашли семью с двумя маленькими детьми: подробности
00:29
Мега-крутые поздравления с Новым годом Крысы – открытки и тексты смешные
00:00
31 декабря – какой сегодня праздник: с Новым годом – от примет до меню
30 декабря, понедельник
23:40
Тренер Руиса опроверг прекращение общения с подопечным
23:29
Долгожданный транзит газа: Украина и Россия подписали договор на 5 лет Видео
23:24
Жуткий взрыв в испанской церкви: 14 человек получили ранения с ожогами
23:12
"Любой дагестанец приземлил бы Макгрегора на асфальт": отец Хабиба раскритиковал американца
22:46
Это работает: назван действенный способ загадать желание на Новый год 2020
22:42
Европейский топ-клуб на украинском поблагодарил болельщиков за поддержку
22:12
Допинг-скандал с Бесединым: УЕФА вскоре рассмотрит дело
22:05
"Себя в обиду не давали": освобожденная из плена боевиков украинка рассказала о заключении
21:56
Глава Укрзализныци Кравцов объявил об уходе с занимаемой должности
21:47
Сборная Украины поздравила болельщиков с Новым годом Видео
21:46
"Вопрос нескольких месяцев": Гончарук пролил свет на ситуацию с МВФ
21:32
Обмен пленными: в ООН озадачены передачей боевикам экс-беркутовцев
21:30
"Тяжелые решения": Британия после обмена пленными сделала выпад в сторону РФ
21:23
Лучшие рецепты на Новый год 2020: от класснючих салатов до вкуснейших тортов Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять