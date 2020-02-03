"Очень большой список": Зеленский рассказал о новом обмене пленными

Владимир Зеленский / пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский анонсировал новый обмен пленными. По его словам, Украина готовит очень большой список

При этом он отметил, что работа ведется по двум направлениям.

"Сейчас у нас продолжает обмен в двух направлениях - это дискуссии в формате трехсторонней контактной группы в Минске и обмен наших пленных, которые находятся за решеткой или в подвалах на оккупированных территориях. Там готовится список, список очень большой. Мы уже передали его, список будет обсуждаться в Минске. Я думаю, что в ближайшее время будет дата первой части наших пленных", - отметил глава украинского государства во время брифинга с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник, 3 февраля.

Кроме того, он заявил, что идет работа по обмену пленными в анимированном Крыму и России.

"Второй трек - это разговор с российской стороной об обмене наших пленных в Крыму или на территории Российской Федерации. Там тоже началась работа. Я уверен, что в ближайшее время будут даты, и общество увидит списки. Большинство из списка, которое удерживается в России, действительно, крымские татары", - подытожил Зеленский.

Как ранее сообщал Главред, боевики "ДНР" поставили новые условия Киеву, потому что не хотят проводить обмен пленными по формуле "всех на всех".