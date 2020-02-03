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"Обмен "всех на всех": боевики "ДНР" озвучили Киеву новые условия

3 февраля 2020, 13:58

Дарья Морозова заявила, что сначала необходимо прекратить боевые действия.

"ДНР" / УНИАН

Боевики "ДНР" поставили новые условия Киеву. Так, террористы не хотят проводить обмен пленными по формуле "всех на всех".

По словам так называемого омбудсмена "ДНР" Дарьи Морозова, сначала необходимо прекратить боевые действия.

"Потому что будут новые задержания, пока нет закона об амнистии, пока нет закона, запрещающего преследование лиц, которые участвовали в конфликте на Донбассе. То есть, каждому человеку можно какие-то претензии предъявить. Соответственно, обмен "всех на всех" невозможен до полной остановки конфликта", - цитирует пособницу оккупантов Интефракс.

При этом она указала, что обмены пленными не могут прекратиться.

"Это не такое большое количество, но они там есть. Соответственно, обмены прекратиться не могут", - подчеркнула Морозова.

Как ранее сообщал Главред, так называемая глава МИД террористической ДНР Наталья Никонорова озвучила условия, при которых на оккупированном Донбассе проведут выборы.

ДНР закон об амнистии обмен пленными новости Украины
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