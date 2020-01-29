У Кучмы рассказали, как удалось договориться с боевиками "Л/ДНР" по пропавшим без вести

Леонид Кучма / УНИАН

Официальный Киев сумел договориться с террористами "Л/ДНР" на Донбассе - о восстановлении и продолжении поиска пропавших без вести.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ в Минске (и экс-президента страны) Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"К следующему заседанию ТКГ в Минске будут обработаны соответствующие предложения относительно механизма организации этой работы с участием международных организаций, в том числе Международного Комитета Красного Креста", - написала она.

Кроме того, по словам Олифер, что в гуманитарной подгруппе ТКГ продолжают работать "по взаимному освобождению людей, которое было успешно проведено 29 декабря 2019 года".

Напомним, ранее эксперт Тарас Загородний объяснил, почему привлечение Леонида Кучмы к переговорам в Минске – большая находка Владимира Зеленского.