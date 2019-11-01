"Повел себя достаточно жестко": эксперт объяснил, почему Кучма – большая находка Зеленского

Тарас Загородний объяснил, почему Кучма - находка Зеленского / УНІАН

Возвращение второго президенту Украины Леонида Кучмы в переговорный процесс было большой находкой Владимира Зеленского, убежден политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Поскольку Кучма – авторитетный человек, очень умный и боеспособный. Он был первым, кто столкнулся с реальной российской агрессией и ее локализацией. Вспомните Крым 1995-го года, когда там бегал безумный Мешков и организовывал выборы "президента Крыма", едва ли ни с дальнейшим присоединением полуострова к России", - отметил эксперт.

При этом Загородний напомнил, что проблемы в Крыму начались при Кравчуке, и никто не знал, что с этим делать.

"А Кучма справился", - подчеркнул Загородний.

Эксперт также обратил внимание на то, как в 2003 году Кучма решил вопрос с Тузлой.

"Вспомните Тузлу 2003-го года, когда мы, по сути, были на грани войны. Тогда были подняты войска. Кучма был вынужден вернуться из Бразилии, где пребывал с визитом. Именно тогда в Украине начали неформально задавать вопрос нашим гарантам о том, что там у нас с Будапештским меморандумом. И Кучме популярно объяснили: "А ничего. Это ваши проблемы". Тогда удалось локализовать столкновение. И Кучма повел себя достаточно жестко", - добавил Загородний.

Резюмируя, эксперт заявил, что "сейчас Кучма ведет себя абсолютно адекватно тому переговорному статусу, который у него есть".

Читайте также"Ужас, что сделали": Кучма раскритиковал увольнение специалистов, которые работали при ЯнуковичеНапомним, ранее сообщалось, вопрос мира на Донбассе после подписания соглашения в Минске так и остался на повестке дня. По словам второго президента Украины Леонида Кучмы, так называемая формула Штайнмайера не принесет мир на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

По мнению политика, подписанный документ не является формулой мира.

"Формула Штайнмайера" к миру на Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула на какое-то время политически или так - а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся ... Это вообще "сдать нас с потрохами", так сказать", - сказал Кучма.