"Сдать нас с потрохами": Кучма шокировал заявлением по Донбассу

Леонид Кучма / УНИАН

Вопрос мира на Донбассе после подписания соглашения в Минске так и остался на повестке дня. По словам второго президента Украины Леонида Кучмы, так называемая формула Штайнмайера не принесет мир на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

По мнению политика, подписанный документ не является формулой мира.

"Формула Штайнмайера" к миру на Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула на какое-то время политически или так - а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся ... Это вообще "сдать нас с потрохами", так сказать", - цитирует Кучму издание Укринформ.

При этом он указал, что проведение выборов не вывив войска, не разоружившись и восстановив украинскую границу является полным абсурдом, потому что в таких условиях нельзя контролировать процесс.

"Этот регион практически разрушен. По самым скромным расчетам, на его восстановление нужно 100 млрд евро", - добавил политик.

Также Кучма указал, что восстановление мира на Донбассе является длительным и ответственным процессом, который зависит от лидеров стран Европы и президента США Дональда Трампа, потому что он еще имеет влияние на Российскую Федерацию.

Напомним, что бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский предложил свой вариант возвращения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.