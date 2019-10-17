"Зрада" и "капитуляция" – красивые, но бессмысленные слова: Кравчук высказался о формуле Штайнмайера

Леонид Кравчук назвал шаги для реализации формулы Штайнмайера / Фото УНИАН

Леонид Кравчук, президент Украины в 1991-1994 годах, который ранее рассказал, как заставить Россию выполнять нормы международного права, назвал условия для реализации формулы Штайнмайера.

По словам политика, формула Штайнмайера не должна выполняться уже завтра - сначала должны быть сделаны определенные шаги.

"Первое. Когда можно проводить выборы? Когда для этого будут созданы условия. Второе. Закон об особом статусе. Его надо принять. Кто будет принимать? Верховная Рада. Все мы будем думать над тем, как сделать этот закон лучше. И только после этого можно говорить об имплементации формулы Штайнмайера. А сейчас нечего имплементировать", - сказал политик в интервью Обозревателю.

Кроме того, он высказал свое мнение относительно акции Нет капитуляции. В частности, Кравчук считает, что людей, которые защищают украинскую землю в окопах на Донбассе и боятся ее потерять, нужно переубеждать. В то же время люди и политические силы в центре Киева "используют эту ситуацию, чтобы доказать: при них было лучше, а сейчас стало хуже".

"Слова "зрада" и "капитуляция" - это слова красивые, страшные, но смысла они не имеют никакого. Кому бы я ни задал вопрос: в чем заключается капитуляция? – никто не смог мне на него ответить", - отметил Кравчук.

Напомним, 14 октября участники акции Нет капитуляции, выступающие против реализации формулы Штайнмайера, собрались на Майдане, а потом отправились к Офису президента. Некоторые участники выкрикивали лозунги, требуя отставки президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Богдана.

Читайте такжеЛозунг "нет капитуляции" - борьба паразитов в политикеПозже заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк заявил, что сам факт состоявшейся 14 октября акции Нет капитуляции свидетельствует о демократии в Украине.

К слову, по данным КМИС, акцию протеста Нет капитуляции против разведения войск на Донбассе поддерживает 26% граждан Украины, 41% - высказывается против нее негативно.