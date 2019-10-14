Социологи выяснили степень поддержки акций против капитуляции

Акцию протеста поддерживает меньшинство / Фото: УНИАН

Акцию протеста Нет капитуляции против разведения войск на Донбассе поддерживает 26% граждан Украины, 41% - высказывается против нее негативно.

Как показывают результаты опроса, проведенного КМИС, каждый десятый украинец (10%) ничего не слышал о протестах 1-2 октября против плана президента Владимира Зеленского по завершению конфликта в Донбассе, которые происходили в Киеве и других городах Украины.

Среди опрошенных 22% оказалось недостаточно осведомлены о требованиях протестующих против капитуляции.В той или иной степени поддержали протесты 26% опрошенных, 41% высказались решительно против.

Напомним, заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк заявил, что сам факт состоявшейся 14 октября акции Нет капитуляции свидетельствует о демократии в Украине.

Как ранее сообщалось, Владимир Вятрович заявил, что возможен очередной протестный Майдан против действующего президента Владимира Зеленского, если он не прислушается к мнению меньшинства, которое вышло 14 октября на акцию протеста Нет капитуляции.