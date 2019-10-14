"Майдан поставит на место": Вятрович обратился к Зеленскому из-за протестов

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Бывший директор Украинского института нацпамяти, член политической партии Европейская солидарность Владимир Вятрович заявил, что возможен очередной протестный Майдан против действующего президента Владимира Зеленского, если он е прислушается к мнению меньшинства, которое вышло 14 октября на акцию протеста Нет капитуляции.

"Большинство в изувеченном тоталитаризмом обществе не способно рационально воспользоваться полученным правом выбора. Поэтому пренебрегает им, продает его тем, кто не собирается строить демократию. В Украине ситуация похожая. Выборы в основном выигрывают не силы, заинтересованные в построении сильного, демократического государства, готовы к тяжелым, но необходимых реформ, а те, кто предлагает немедленное улучшение", - написал он в Facebook.

По словам Вятровича, украинцы охотно на выборах отдают голос популистам. Однако сейчас, подчеркнул он, меньшинство пытается защитить демократию, которое способно защитить общественные интересы и даже организовать Майдан.

"Выиграть выборы в Украине – еще не значит победить. Надо уметь прислушиваться к активному меньшинству, которое определяет жизнь страны после выборов. Иначе Майдан может поставить на место того, кто уверен, что большинство на выборах – достаточное основание, чтобы делать свою власть неограниченной", – написал историк.

Напомним, заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк заявил, что сам факт состоявшейся 14 октября акции Нет капитуляции свидетельствует о демократии в Украине.

Как ранее сообщалось, глава фракции партии Слуга народа (политсилы президента Владимира Зеленского) Давид Арахамия заявил о том, что в ближайший вторник, 15 октября, передаст в СБУ данные о вероятном подкупе участников недавних акций против капитуляции перед Россией.