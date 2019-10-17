Как найти управу на Россию: экс-президент Украины озвучил свой рецепт

Леонид Кравчук высказал свое мнение относительно антироссийских санкций / Фото УНИАН

Россия – государство, для которого не существует международных норм и которое действует, исходя из целесообразности. Об этом заявил первый президент независимой Украины Леонид Кравчук и высказал свое мнение относительно того, как заставить Кремль действовать в рамках международных норм.

По словам политика, санкции могли бы быть действенным способом влияния, однако их нужно применять не в отношении конкретных лиц, а в отношении государства Россия.

"Думаю, если бы санкции были применены в отношении России, Кремля как такового, тогда были бы другие последствия", - сказал Леонид Кравчук в интервью Обозревателю.

Читайте такжеКравчук рассказал, можно ли распустить "ЛДНР"Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что антироссийские санкции либо сохранятся в том виде, в котором существуют сейчас, либо будут усилены. По его словам, вопрос о снятии санкций с РФ на данным момент не стоит. Об этом он заявил по результатам заседания Комитета Европарламента по иностранным делам в Брюсселе.

Как сообщал Главред, представители нескольких фракций парламента Германии предложили ослабить антироссийские санкции. В свою очередь, немецкий канцлер Ангела Меркель отметила, что еще слишком рано говорить о возможной отмене санкций против России.