Война на Донбассе: Кравчук предложил собственную мирную формулу

Леонид Кравчук / УНИАН

Леонид Кравчук, президент Украины в 1991-1994 годах, полагает, что путь к миру на Донбассе может открыть документ, подписанный главами четырех государств - Украины, России, Франции и Германии.

Соответствующее мнение он озвучил в интервью порталу Обозреватель.

Как утверждает Кравчук, полномочия "помощников или советников министров иностранных дел", которые сейчас составляют такие документы, в достаточной степени недостаточны для такой важной миссии.

"Когда мы собрались в Беловежской пуще, существовал Советский Союз. Мы приехали туда, и на повестке дня стоял вопрос: быть или не быть Советскому Союзу, или быть или не быть общему кризису, который мог привести к невероятному конфликту. Мы сели вшестером и сами написали документ. Без групп – двухсторонних, трехсторонних или каких-либо еще. Так же нужно сделать и сегодня. И не надо перекладывать эту функцию на кого-то. Это могут и должны сделать главы государств. Так было всегда, когда вопрос был острым и опасным для всех стран"", – заявил он.

Напомним, ранее Леонид Кравчук указал президенту Владимиру Зеленскому на ошибку, которую тот допустил при подписании "формулы Штайнмайера".