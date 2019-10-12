Кравчук дал совет Зеленскому перед переговорами с Путиным

Леонид Кравчук / УНИАН

Рано или поздно президенту Владимиру Зеленскому придется вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его мнению, окончательное решение конфликта на Донбассе может быть только при переговорах между Украиной и Россией.

"Разговор (Зеленского и Путина, - ред.) должен состояться", - подчеркнул он во время интервью на канале 112 Украина.

Он отметил, что последние события свидетельствуют о том, что Путин начал не просто слушать, но и слышать Зеленского.

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"Первым главным и серьезным разговором должна быть встреча в Париже, где соберутся главы 4-х государств, где будут решать этот вопрос (урегулирования на Донбассе)", - добавил Кравчук.

Напомним, ранее Кравчук указал Зеленскому на ошибку при подписании "формулы Штайнмайера".