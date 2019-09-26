"Учебник для обучения": Кравчук оценил разговор Трампа и Зеленского

Стенограмму беседы Владимира Зеленского с Дональдом Трампом оценил Леонид Кравчук / офис президента Украины

Разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским является "учебником для обучения" для всех, заявил первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Таким образом он прокомментировал hromadske.ua публикацию стенограммы разговора Трампа с Зеленским.

"В целом же, учитывая всю ситуацию, которая была на момент этого разговора, президент Украины выглядел неплохо", — считает он.

Читайте такжеУ Путина оценили публикацию стенограммы разговора Трампа с ЗеленскимНеобходимо учитывать, что США — первая в мире страна по потенциалу, по влиянию на мировые процессы, а "вес страны имеет силу и давит на президента Украины", подчеркнул он.

Кравчук добавил, что, судя по стенограмме, "президент Украины выслушал внимательно, не перебивая, те вопросы, которые поставил президент Трамп".

Напомним, ранее Трамп заявил о намерении опубликовать все разговоры с Зеленским.