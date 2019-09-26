Трамп пошел ва-банк: хочет опубликовать все разговоры с Зеленским

Вице-президент Майк Пенс пару раз говорил с Владимиром Зеленским, подчеркнул Дональд Трамп.
Президент США Дональд Трамп заявил о возможности публикации еще одного разговора с президентом Владимиром Зеленским.
Речь идет о разговоре, который состоялся 22 апреля 2019 года, когда Владимира Зеленского избрали президентом Украины.
"Я думаю, что следует запросить публикацию и первого разговора также. Он был прекрасным", — сказал Трамп, имея в виду беседу 22 апреля 2019 года, после избрания Владимира Зеленского президентом Украины.
Он также уточнил, что вице-президент Майк Пенс "один или два" говорил с Зеленским, и информация об этих звонках также должна быть опубликована.
Читайте такжеВ Евросоюзе недовольны стенограммой разговора Зеленского и Трампа"Они все были превосходными", — цитирует Трампа Washington Post.
Трамп также не согласился с тем, что его действия во время разговора с украинским лидером были неправомерными.
"За что импичмент? За то, что у вас прекрасная встреча или замечательный телефонный разговор? Это было превосходно. Это был идеальный разговор", — добавил Трамп, комментируя инициативу об импичменте.
Напомним, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента главы США.
Спикер Палаты представителей Конгресса Ненси Пелоси заявила, что стенограмма разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского подтверждает необходимость запущенной накануне процедуры импичмента.