Трамп пошел ва-банк: хочет опубликовать все разговоры с Зеленским

Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности публикации еще одного разговора с президентом Владимиром Зеленским.

Речь идет о разговоре, который состоялся 22 апреля 2019 года, когда Владимира Зеленского избрали президентом Украины.

"Я думаю, что следует запросить публикацию и первого разговора также. Он был прекрасным", — сказал Трамп, имея в виду беседу 22 апреля 2019 года, после избрания Владимира Зеленского президентом Украины.

Он также уточнил, что вице-президент Майк Пенс "один или два" говорил с Зеленским, и информация об этих звонках также должна быть опубликована.

Читайте такжеВ Евросоюзе недовольны стенограммой разговора Зеленского и Трампа"Они все были превосходными", — цитирует Трампа Washington Post.

Трамп также не согласился с тем, что его действия во время разговора с украинским лидером были неправомерными.

"За что импичмент? За то, что у вас прекрасная встреча или замечательный телефонный разговор? Это было превосходно. Это был идеальный разговор", — добавил Трамп, комментируя инициативу об импичменте.

Напомним, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента главы США.

Спикер Палаты представителей Конгресса Ненси Пелоси заявила, что стенограмма разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского подтверждает необходимость запущенной накануне процедуры импичмента.