В Германии выступили за ослабление санкций против России / politeka.net

Представители нескольких фракций парламента Германии предложили ослабить антироссийские санкции.

По информации, член социал-демократической партии Германии (SPD) Бернд Вестфаль заявил, что немецким властям следует начать сближение с Россией, поддержав политику президента Франции Эммануэля Макрона, который публично заискивает перед Владимиром Путинымм.

В свою очередь, другой депутат представитель Партии левых подчеркнул, что Германия имеет высокие шансы на то, чтобы добиться снятия финансовых ограничений с России. По его мнению, Берлин больше всего пострадал от санкций.

Он также отмечает, что отмена ограничительных мер может быть ответом на возможные экстерриториальные санкции в отношении европейских представителей со стороны США, сообщает телеканал RT Deutsch.

Читайте такжеПристайко рассказал, как и почему деградируют санкции против РФНапомним, ранее США расширили санкции против российской компаниим, трех граждан и пяти судов, которые участвуют в схеме поставки топлива вооруженным силам РФ в Сирии.

Под санкции попали трое руководящих работников компании Совфрахта курировали деятельность ООО Маритайм ассистантс: Иван Окороков, директор департамента морского транспорта, Карен Степанян, первый заместитель директора департамента морского транспорта и Илья Логинов, заместитель генерального директора по правовому обеспечению Совфрахта.

Кроме того, в "черный список" внесены судна Язь, Сиг, Судак, Пассат и ВОТ-2077.