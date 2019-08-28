"Европа исчезнет!" Макрон публично заискивает перед Путиным

Макрон подыграл Путину / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "Европа исчезнет", если не сможет переосмыслить свою стратегию в отношении РФ. Об этом он сказал во время ежегодной речи перед французскими дипломатами 27 августа.

"Мы не можем восстановить Европу без восстановления связи с Россией, иначе Россия станет ближе к другим государствам", - цитирует Euractiv французского лидера.

Прокомментировал Макрон и новые санкции в отношении РФ: "Некоторые наши союзники всегда будут подталкивать нас к внедрению больше санкций, но это не в наших интересах. Нам нужно построить архитектуру доверия в Европе... ВВП России эквивалентен ВВП Испании, и ее население сокращается. Вы думаете, кто-то сможет так продержаться? Нам нужно предложить этой стране стратегический вариант, который ей неизбежно потребуется".

Президент Франции также заявил о необходимости восстановления "европейского суверенитета", подчеркнув, что "суверенитет" - это не грязное слово, которое следует оставить экстремистам.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом России Владимиром Путиным, неожиданно написал пост на русском языке и назвал Россию "глубоко европейской страной".