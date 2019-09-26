В США после встречи с Зеленским расширили санкции против РФ

В США расширили санкции против России

США расширили санкции против российской компании, трех граждан и пяти судов, которые участвуют в схеме поставки топлива вооруженным силам РФ в Сирии.

Под санкции попали трое руководящих работников компании Совфрахта курировали деятельность ООО Маритайм ассистантс: Иван Окороков, директор департамента морского транспорта, Карен Степанян, первый заместитель директора департамента морского транспорта и Илья Логинов, заместитель генерального директора по правовому обеспечению Совфрахта, говорится в пресс-релизе Минфина США.

Кроме того, в "черный список" внесены судна Язь, Сиг, Судак, Пассат и ВОТ-2077.

"США полны решимости прекратить доступ к международной финансовой системе от тех, кто намерен нарушить наши санкции, в том числе тех, кто задействует зверскую военную машину в Сирии", - отметил заместитель министра по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделькер.

В МИД РФ по традиции заявили, что Москва считает новые санкции США неприемлемыми.

Ранее Волкер рассказал, когда на Россию наконец-то подействуют санкции.