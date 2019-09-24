Волкер рассказал, когда на Россию наконец-то подействуют санкции

Волкер прокомментировал действие антироссийских санкций / Reuters

Спецпредставитель Госдепартамента США в Украине Курт Волкер, который ранее пояснил, почему Штаты затянули с реакцией на российскую агрессию в Украине, рассказал, когда на Россию наконец-то подействуют санкции.

По словам дипломата "страдания" России не являются самоцелью санкций. Волкер уточнил, что самое болезненное в санкциях – то, что они влияют на простых россиян, а им как раз "желают добра".

"Санкции ужесточались с течением времени. Но наша цель в том, чтобы понять: сможем ли мы изменить политику РФ. На данный момент этого не произошло, но я твердо убежден, что санкции на самом деле работают", - заявил спецпредставитель Госдепа США в Украине в интервью Гордону.

Он добавил, что Россия стремится отменить санкции: "Поэтому я всегда утверждаю: санкции не действуют ровно до того дня, пока они наконец подействуют. Мы надеемся, что дойдем в итоге до того момента, когда Россия решит изменить свою политику, и мы сможем достичь какого-то позитивного соглашения".

Напомним, ранее главы МИД Украины Вадима Пристайко заявил, что в идеологическом смысле санкции в отношении России начинают разлагаться на части и деградировать.