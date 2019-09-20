Пристайко рассказал, как и почему деградируют санкции против РФ

Вадим Пристайко / УНИАН

В идеологическом смысле санкции в отношении России начинают разлагаться на части и деградировать.

С таким заявлением в пятницу, 20 сентября, выступил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает портал ЕП.

По его мнению, санкции - целостный механизм и, в случае, если кто-то из лидеров начинает посещать Россию либо приглашать президента Владимира Путина на переговору, то это их нарушение.

"Решение ПАСЕ, приглашение на заседание ОБСЕ представителей так называемых крымских организаций — всё это провалы, рассыпание, отпадение кусочков крупного санкционного механизма. Всё это — деградация санкций", — заявил Пристайко.

Глава МИД Украины указал, что официальный Киев крайне обеспокоен заявлениями о "переутверждении" санкций на полгода.

"Мы обеспокоены, когда нам говорят: "Ну как же? Вот санкции переутвердим, там последний раунд ещё на полгода". Мы говорим: "Возможно, и переутвердите, но идеологически санкции начинают разваливаться", — подвел итоги Пристайко.

Напомним, ранее специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер озвучил условия послабления санкций против РФ. До этого эксперт Александр Литвиненко рассказал, как нужно менять санкции Киева против Москвы