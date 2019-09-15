Волкер озвучил условия послабления санкций против РФ

Волкер считает, что основания для послабления санкций против РФ отсутствуют / Reuters

Специальный представитель Госдепа США Курт Волкер после успешного обмена заключенными между Украиной и Россией прокомментировал возможность ослабления международных санкций против Кремля.

"Прежде всего, мы ввели санкции за российскую аннексию Крыма, а также из-за того, что россияне не выполняют минские соглашения. И также из-за других причин, таких как атака на семью Скрипалей в Великобритании. Если Россия будет выполнять минские соглашения так, как она обязалась это делать, тогда мы будем рассматривать ослабление этих санкций", - цитирует его ТСН.

Волкер подчеркнул, что санкции против России будут продолжаться до тех пор, пока Крым будет находиться в статусе аннексированного. По его утверждению, пока Москва не выполняет минские договоренности, поэтому основания для послабления санкций отсутствуют.

"Мы много работаем, самостоятельно и вместе с ЕС, чтобы быть уверенными, что санкции будут оставаться до тех пор, пока Россия не выполнит своих обязательств", - заверил дипломат.

Как ранее сообщалось, Волкер рассказал, при каких условиях пройдут выборы на оккупированном Донбассе.

Напомним, Волкер рассказал о подготовке встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. До этого он высказал поддержку США новому Кабинету министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком.