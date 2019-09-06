Эксперт рассказал, как нужно менять санкции Киева против Москвы

Санкции. Иллюстративное фото / 24 канал

Глава Нацинститута стратегических исследований Александр Литвиненко заявил, что закон об антироссийских санкциях необходимо менять, потому что процедура их применения очень громоздкая.

Соответствующее сообщение было опубликовано в интервью порталу Громадське.

"Процедура применения санкций является чрезвычайно громоздкой. Конкретные, фамилии, коды, названия фирм определяются решением СНБО. Она не может собираться каждый день", - заявил он.

Литвиненко полагает, что на данный момент СНБО играет роль этакого "почтальона" между остальными ведомствами, которые разрабатывают санкциию

"СНБО должен принимать политические решения и дать поручение Кабмину определить конкретный перечень, какие фирмы, физические и юридические лица могут подпадать под санкции", - подытожил он.

Напомним, ранее Владимир Путин вознегодовал от новых антироссийских санкций Европарламента.