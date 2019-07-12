Тука спрогнозировал, что случится с антироссийскими санкциями после "выбрыка" ПАСЕ

Георгий Тука / Главред

Георгий Тука, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также экс-глава Луганской ВГА, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде, рассказал о том, запустит ли снятие санкций с РФ в ПАСЕ цепную реакцию снятий антироссийских санкций в целом.

"К сожалению, может. Пророссийское лобби в Европе становится все сильнее. Используются все рычаги, начиная от экономических и заканчивая откровенными политическими лоббистами, а также реальными коррупционными действиями со стороны России. Так что времена нас ожидают очень непростые", − заявил он.

Напомним, ранее Георгий Тука рассказал о том, что как СБУ "обломала" скандального нардепа Надежду Савченко. До этого он объяснил, почему тормозилось разведение военных сил близ Станицы Луганской.