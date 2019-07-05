"Все вокруг в дерьме": Тука объяснил, почему тормозилось разведение сил у Станицы Луганской

Разведение сил у Станицы Луганской тормозилось Россией / dnews.dn.ua

Вопрос разведения войск в Станице Луганской решался в течение трех лет, потому что Россия не соблюдала обязательное условие для этого – семидневный срок полного прекращения огня, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Но ни разу не было такого случая, чтобы в течение семи дней боевики не осуществляли обстрел нашего берега в Станице Луганской. Они использовали различное вооружение - стрелковое оружие, минометы и тому подобное. И каждый раз они нарушали эту предпосылку, и таким образом блокировали разведение. Поэтому здесь можно много сценариев придумать", - подчеркнул он в интервью Апострофу.

Читайте такжеРазведение сил у Станицы: боевики пошли на хитрость — разведкаПо его мнению, за этим стоял фактор политического влияния со стороны России.

"Здесь можно разработать множество сценариев - начиная от подыгрывания Медведчуку, который вопит, что только является голубем мира, а все вокруг в дерьме, заканчивая срывом избирательного процесса на тех или иных участках", - добавил Тука.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что первым шагом к прекращению огня на Донбассе стала разблокировка Минского договорного процесса.