"Никакой зрады нет": Зеленский в видео высказался из-за разведения войск на Луганщине

1 июля 2019, 09:37

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по резонансной теме разведения военных сил в Станице Луганской.

Зеленский
 Владимир Зеленский / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что 1 июля прошло разведение войск в Станице Луганской.

Соответствующее заявление он сделал в специальном видеообращении в соцсети Facebook.

Зеленский полагает, что первым шагом к прекращению огня на Донбассе стала разблокировка Минского договорного процесса.

"Мне кажется, что это первый шаг к устойчивому прекращению огня по всей линии разграничения состоялся благодаря разблокированию минского процесса. Я понимаю, что только время и конкретные шаги могут доказать всем, что стороны выполняют свои обязательства", - заявил Зеленский. 

Он также выразил надежду на то, что разведение сил запустит окончание горячей фазы войны на Донбассе.

"Я не хочу обещать, что завтра будет мир, что прекратим войну. Но мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны - эта надежда появилась. И я хочу попросить вас всех не поддаваться панике и предоставить возможность нашим воинам, нашей армии и нашим дипломатам выполнять свою мощную и очень сложную работу. Пожалуйста, давайте, все же, сохранять спокойствие. Никакой измены нет. Победы, к сожалению, тоже. Но мне кажется, это наш первый небольшой успех",   − добавил он.

Опубликовано Володимир Зеленський Воскресенье, 30 июня 2019 г.

Напомним, в среду, 26 июня, возле Станицы Луганской в Луганской области украинские военнослужащие покинули одну из позиций в рамках процесса разведения сил. Позднее специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер указал, что ожидает аналогичного шага от России.

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ВСУ террорист Станица Луганская Владимир Зеленский война на Донбассе разведение сил
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