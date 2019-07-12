"Поклонница террористов": Тука сообщил, как СБУ "обломала" Савченко

Надежда Савченко не получила от СБУ разрешение на пересечение линии разграничения, сообщил Георгий Тука / УНИАН

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщил, что Служба безопасности Украины не разрешила народному депутату и кандидату в нардепы Надежде Савченко посещать захваченную часть Донбасса.

СБУ не предоставила "поклоннице террористов" разрешение на пересечение линии разграничения, написал чиновник в Facebook.

По словам Туки, такого решения ожидал здравый смысл.

"…Служба безопасности не предоставила разрешение на пересечение линии разграничения поклоннице сюрреализма и террористов — Надежде Савченко", — отметил замминистра.

Напомним, Надежда Савченко баллотируется на досрочных выборах в Верховную Раду, запланированных на 21 июля, по мажоритарному округу в Донецкой области. Нардеп собиралась лично осуществлять агитацию и на захваченной боевиками части Донбасса.