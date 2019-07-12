"Поклонница террористов": Тука сообщил, как СБУ "обломала" Савченко

Нардеп — поклонница сюрреализма, полагает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщил, что Служба безопасности Украины не разрешила народному депутату и кандидату в нардепы Надежде Савченко посещать захваченную часть Донбасса.
СБУ не предоставила "поклоннице террористов" разрешение на пересечение линии разграничения, написал чиновник в Facebook.
По словам Туки, такого решения ожидал здравый смысл.
"…Служба безопасности не предоставила разрешение на пересечение линии разграничения поклоннице сюрреализма и террористов — Надежде Савченко", — отметил замминистра.
Напомним, Надежда Савченко баллотируется на досрочных выборах в Верховную Раду, запланированных на 21 июля, по мажоритарному округу в Донецкой области. Нардеп собиралась лично осуществлять агитацию и на захваченной боевиками части Донбасса.
Выборы в Верховную Раду 2019
20 мая на торжественном заседании Верховной Рады прошла инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского. После принятия присяги на верность украинскому народу глава государства анонсировал роспуск парламента.
На следующий день — 21 мая — Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу. В нашей стране 24 мая стартовал избирательный процесс внеочередных парламентских выборов.