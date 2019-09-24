В США пояснили, почему затянули с реакцией российскую агрессию в Украине

Курт Волкер высказался о российской агрессии в Украине / Фото: Reuters

Спецпредставитель Госдепартамента США в Украине Курт Волкер, который ранее дал совет президенту Владимиру Зеленскому, как разговаривать с Путиным, заявил, что Запад отреагировал недостаточно быстро на агрессию России в Украине.

По словам дипломата, США не верили в то, что Российская Федерация аннексирует украинский полуостров Крым.

"Мне кажется, что мы отреагировали недостаточно быстро, мы не верили, что Россия действительно вторгнется в Украину, не верили, что Россия действительно захватит Крым. Как только они это сделали – мы начали реагировать… Я думаю, мы просто не верили, что они сделают это снова. В этом смысле, считаю, мы были недостаточно оперативны", - сказал дипломат в интервью Гордону.

Волкер добавил, что с момента начала российской агрессии в Украине США усилили поддержку Украины: "Мы сняли запрет на (поставку, - ред.) летального вооружения в качестве оборонительного, ввели дополнительные санкции. Мы также стали больше вовлечены (в процесс урегулирования, - ред.) дипломатически, в том числе и с Россией, чтобы помочь найти решение этого конфликта".

Напомним, ранее Уполномоченный России при Европейском суде по правам человека Михаил Галперин озвучил новую официальную позицию Кремля относительно даты, с которой Россия получила контроль над полуостровом Крым. Дата фактической оккупации сместилась на четыре дня - 21 на 18 марта 2014 года.

Как сообщал Главред, Россия оккупировала Крым 2014 году. 16 марта прошел незаконный референдум о статусе полуострова. По его результатам, якобы 96,77% из проголосовавших высказались за переход полуострова в состав России.

18 марта президент России Владимир Путин официально заявил о начале процесса присоединения Крыма и Севастополя к России. В Украине же власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Официальный Киев и западные страны рассматривают события 2014 года как аннексию Крыма, Россия – как "воссоединение" Крыма с Россией.