Волкер пояснил Зеленскому, как разговаривать с Путиным

Волкер советует разговаривать с Путиным / Reuters

Спецпредставитель Госдепартамента США в Украине Курт Волкер дал совет президенту Украины Владимиру Зеленскому о ведении диалога с Россией.

В комментарии изданию Гордон Волкер посоветовал украинскому лидеру налаживать прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным на высшем уровне.

"Состоявшийся недавно обмен произошел в результате прямого контакта между президентом Путиным и президентом Зеленским. Они делегировали этот вопрос своим помощникам, и решение стало возможным. То есть свои преимущества прямого контакта. Но все должно быть в контексте", - сказал он.

Кроме того, он выразил мнение, говоря о проведении встречи в нормандском формате, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель не настроены против Украины.

Волкер также подчеркнул, что видит потенциальную выгоду в прямом контакте Киева с Россией. По его мнению, это поможет обеспечить реализацию минских договоренностей.

"Местные выборы, особый статус для территории, амнистия. Все это может быть достигнуто без какого-либо политического ущерба для Украины, в виде временного особого статуса. Я не верю, что минские соглашения означают сдачу территорий либо чем-то угрожают Украине", - подытожил он.

Как ранее сообщалось, Волкер, который ранее назвал условия, при которых пройдут выборы на ныне оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, считает, что на самом деле Россия не заинтересована в том, чтобы удерживать Донбасс под своим контролем.

Напомним, Курт Волкер также заявил, что санкции против России будут продолжаться до тех пор, пока Крым будет находиться в статусе аннексированного. Ныне Москва не выполняет минские договоренности, поэтому основания для послабления санкций отсутствуют.