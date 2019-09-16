Волкер назвал причины, по которым Россия должна хотеть уйти с Донбасса

Курт Волкер уверен, что Кремль не заинтересован удерживать Донбасс/ Reuters

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, который ранее назвал условия, при которых пройдут выборы на ныне оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, считает, что на самом деле Россия не заинтересована в том, чтобы удерживать Донбасс под своим контролем.

В частности, Волкер считает, что есть причины, по которым РФ должна уйти с Донбасса.

"Они на самом деле не заинтересованы держать Донбасс. Они лишь цинично играют человеческими жизнями для того, чтобы влиять на Киев и держать Украину под российским влиянием. Это ошибка", - сказал спецпредставитель Госдепа США в интервью 1+1.

Он уверен, что Украина "сильнее, демократичнее, более цветущая, устойчивая, более антироссийская и более прозападная, чем когда-либо прежде".

"Поэтому Россия получает совершенно противоположный результат от того, которого хочет достичь, продолжая оккупацию и войну на Донбассе. Это причина, почему Россия должна хотеть прекратить это. И мы, и французы, и немцы, и украинцы готовы помочь России найти легкий путь для отступления и возвращения мира на оккупированные территории, когда Россия будет готова сделать это", – добавил Волкер.

Читайте такжеРоссияне скоро отвалят из Донбасса: в США заметили кое-что важноеНапомним, Курт Волкер также заявил, что санкции против России будут продолжаться до тех пор, пока Крым будет находиться в статусе аннексированного. Ныне Москва не выполняет минские договоренности, поэтому основания для послабления санкций отсутствуют.