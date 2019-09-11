Кремль назвал новую дату оккупации Крыма

Официальный Киев и западные страны рассматривают события 2014 года как аннексию Крыма, / Фото: REUTERS

Уполномоченный России при Европейском суде по правам человека Михаил Галперин озвучил новую официальную позицию Кремля относительно даты, с которой Россия получила контроль над полуостровом Крым. Дата фактической оккупации сместилась на четыре дня.

"До 18 марта всю ответственность за соблюдение прав человека несет Украина", - цитирует Галперина Украинская правда.

Россия подтвердила в ЕСПЧ, что с 18 марта 2014 года на крымском полуострове начала действовать система российских органов власти - и с этой даты РФ согласна признать свою ответственность за соблюдение прав человека в Крыму. Стоит отметить, что ранее в пояснениях к ЕСПЧ Россия признавала свой контроль в Крыму с 21 марта 2014 года. Что стало причиной изменения позиции России – уполномоченный РФ не пояснил.

Как известно, 11 сентября Большая палата Европейского суда по правам начала слушание по делу "Украина против России" относительно Крыма. Официальный Киев утверждает, что с 27 февраля 2014 года РФ контролирует полуостров, который является неотъемлемой частью Украины. Страна-заявитель ссылается на нарушение нескольких статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В частности, утверждается, что существовала административная практика убийств украинских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц – ответственность за эти деяния можно приписать России.

Напомним, Россия оккупировала Крым 2014 году. 16 марта прошел незаконный референдум о статусе полуострова. По его результатам, якобы 96,77% из проголосовавших высказались за переход полуострова в состав России.

18 марта президент России Владимир Путин официально заявил о начале процесса присоединения Крыма и Севастополя к России. В Украине же власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Официальный Киев и западные страны рассматривают события 2014 года как аннексию Крыма, Россия – как "воссоединение" Крыма с Россией.