"Крым требовать не надо": в Киеве "троянская кобыла" Собчак заговорила о "мышибратьях"

Ксения Собчак назвала Украину и Россию братскими народами / https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Скандальная российская телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак, которая 13 сентября выходит замуж за Богомолова, заявила, что Украина и Россия - это братские народы, и двум странам необходимо пережить то, что произошло и постараться найти какой-то позитивный выход.

При этом Собчак подчеркнула, что Украине не нужно требовать от России вернуть аннексированный Крым, поскольку это сейчас невозможно. При этом она сказала, что "это было бы правильно".

"Россия нарушила международные договоренности, и эта территория должна быть возвращена Украине. Но на полуострове должен быть проведен референдум по данному вопросу", - сказала Собчак в эфире радо НВ.

Кроме того, Собчак во всеуслышание сделала много лестных комплиментов президенту Украины Владимиру Зеленскому, сказав, что он молодой, классный и симпатичный. Также она обратила внимание на то, что "здорово, что Украина стала готова к такому молодому президенту".

При этом телеведущая уточнила, что в России совсем другая ситуация, страна достаточно патриархальная, и люди хотят видеть в президентском кресле "президента отца" или "президента царя".

Отметим, в комментариях под видео украинцы возмутились ее словам о "братских народах".

"Вот и полезло в Украину говно изо всех дыр. Ничего удивительного, что у этой типичной представительницы совкового забордюрья такие вкусы. Она могла бы и 95 кварталом засматриваться, и на сериале "Слуга народа" рыдать. А вот тов. Киселев начал демонстрировать грубую работу. Поаккуратнее надо бы", - высказался пользователь Сети.

"Мать перемать!... Только от савченко избавились ,так тут новая "троянская кобыла" нарисовалась!... Что овсом тут посыпано?" - добавил Сергей Чеканников.

"Мышибратья... угу. Кто ответит за 13 тыс. убитых и когда жертвы "забудут"? СТО лет, алени! Немцы до сих пор не отмылись, а вы ещё и не начинали", - высказался Геннадий Дегтярьов.

Читайте такжеСобчак озвучила причины расставания с ВиторганомНапомним, ранее Ксения Собчак встала на защиту российского президента Владимира Путина, которого ранее в крайне жесткой форме матерно обругал журналист Георгий Габуния в эфире грузинского канала Рустави 2.

"Вам может не нравиться Путин, но опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина, — это нелепо и скорее показывает слабость позиции", — написала Собчак в собственном Telegram-канале.