Собчак выходит замуж за Богомолова: назвали дату свадьбы

Ксения Собчак / Instagram

Константин Богомолов сделал предложение Ксении Собчак, и они уже назначили дату свадьбы.

О прекрасной новости и дате бракосочетания сообщают телеграм-каналы Dark Cosmo и Героиня Татлера.

Во время съемок очередного выпуска шоу Осторожно, Собчак, на пальце девушки появилось кольцо, но Собчак ничего по этому поводу не сообщила.

1 августа Константин Богомолов уже не скрываясь признался Собчак в любви, а уже 2 августа появилась информация о свадьбе.

По данным телеграм-канала Героиня Татлера свадьба назначена на 13 сентября.

Ранее Ксения Собчак опубликовала видео, на котором у нее из трусов чуть не выпал зад, за что была загноблена поклонниками, и даже некоторыми российскими звездами.

А в беременности Собчак заподозрили еще в начале 2019 года, когда появилось кольцо Богомолова.

От брака с Максимом Виторганом у нее остался сын Платон, которому уже 2 годика. Развод с Витроганом окончательно был оформлен только в июне.