"От Богомолова?": Ксению Собчак заподозрили в беременности

Ксению Собчак заподозрили в беременности / instagram.com/xenia_sobchak

Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак, которая разводится с Максимом Виторганом, спровоцировала слухи о своей беременности.

На своей странице в Instagram Собчак показала фото с отдыха в Катаре, на котором она запечатлена в джинсах и обьемном халате сбоку, и на снимке видно выпирающий живот ведущей.

Отцовство ребенка фанаты тут же приписали ее предполагаемому любовнику – режиссеру Константину Богомолову.

"Ну сейчас модно плодить от каждого мужика, с которым тр*хнулась, по ребенку. По количеству детей видно количество мужчин. Прямо переходящее знамя", "Куда уродов плодишь, лошадь Пржевальского?", "Выйдет Ксюшка за своего лохматого мынздрика и станет самкой богомола, и жить лохматенькому до первого оргазма", "Беременна от Богомолова", - писали юзеры.

Ксения Собчак спровоцировала слухи о беременности / Instagram/xenia_sobchak

Отметим, что ведущая воспитывает сына Платона, рожденного в браке с актером Максимом Виторганом.

Напомним, Собчак рассказала о том, почему рассталась с Максимом Виторганом. До этого она засветилась в аэропорту со своим предполагаемым возлюбленным.

Ранее Ксения Собчак рассказала, как воспитывает сына Платона.