"Пусть плещется в лужах": Собчак рассказала, как воспитывает сына Платона

17 марта 2019, 12:05

Собчак не стала делать секрета из своих родительских методов.

Ксения Собчак и его сын / Сплетник

Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак рассказала о том, как воспитывает своего сына Платона (рожденного в браке с актером Максимом Виторганом). 

О своем родительски-педагогическом опыте она рассказала в эфире российского телевидения.

По словам Собчак, она запрещает сыну глядеть мультфильмы (за исключением развивающих дважды в неделю) и интернет-игры. Вместо этого Платон Виторган "много читает, учит стихи и занимается английским в возрасте двух с половиной лет"."Вот хочет он в луже поплескаться — я лучше один раз сдам это все в химчистку, чем когда ты не надо, там грязно, это пыльно, не трогай", — подытожила она свои родительские методы.
Напомним, ранее Собчак рассказала о том, почему рассталась с Максимом Виторганом. До этого она засветилась в аэропорту со своим предполагаемым возлюбленным.

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сын Максим Виторган Ксения Собчак воспитание
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